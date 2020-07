Dans un contexte économique portant les séquelles de la période de confinement générale ayant fortement impacté le monde des affaires, la BH Bank, consciente des enjeux et de l’impératif de relance et de redynamisation des différents secteurs économiques, a organisé au siège de la banque le 25 juin 2020, une rencontre-débat avec les opérateurs du marché de la promotion immobilière, en invitant un groupe de professionnels du secteur tout en respectant les conditions sanitaires liées au Covid-19.

Le choix de la thématique a été motivé par les indicateurs sectoriels qui confirment une tendance baissière en termes de volume transactionnel, pour un secteur où la demande demeure potentiellement importante chez le ménage tunisien.

Ouvrant les travaux de cette rencontre dans un cadre convivial, Hichem Rebai, directeur général de la BH Bank, a indiqué que le choix d’aborder ce thème émane d’une conviction que le secteur de l’Habitat est capable de créer davantage de la valeur économique et sociale avec ses effets d’entraînement sur d’autres créneaux d’activité (sous-traitants, concepteurs, services, comptoirs et industrie de bâtiments…), et ce en dépit de la crise économique, du poids des charges fiscales et de la hausse du coût de la construction.

L’objectif de cette rencontre, a-t-il ajouté, est d’être à l’écoute des experts du secteur, échanger, informer et explorer toutes les pistes capables de rectifier la trajectoire d’évolution d’un secteur économique aussi vital que celui de la promotion immobilière.

La BH Bank, consciente des enjeux de ce contexte, œuvre au niveau du secteur à rationaliser l’offre par rapport à la capacité réelle du marché, à orienter et revisiter l’offre vers des produits à fort potentiel de développement (appartement de petites superficies, studios…) en s’appuyant sur des études socioéconomiques qui sont de nature à anticiper le changement des tendances des besoins et des préférences des différents segments de marché.

Le programme de la rencontre a comporté des présentations assurées par des équipes spécialisées de la BH Bank portant notamment sur “l’intervention de la BH Bank dans le secteur de la Promotion Immobilière”, “les mesures prises en faveur des promoteurs immobiliers” et “les mesures prises en faveur des acquéreurs”, suivi d’une séance d’échanges et de questions pendant laquelle les promoteurs ont exprimé leur attachement à la nécessité de relancer le secteur sans sous-estimer les difficultés liées à des éléments sur lesquels ils n’ont pas d’emprise notamment les coûts construction, les charges fiscales, la lourdeur administrative et le coût de la dette bancaire.

La rencontre a enregistré également la participation du docteur Radhouane Kammoun, imminent chercheur, résidant en Allemagne, qui a pris part à ce débat via visioconférence, en partageant avec l’ensemble des convives son expertise, en matière de construction écologique.

Il a décrit le process de construction écologique et présenté, les nouveaux matériaux utilisés et leurs caractéristiques techniques reconnus à l’échelle internationale notamment par les bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale …) et adoptés par des contextes économiques des plus développés comme celui de l’Allemagne.

Cette description de la chaîne de valeur a été assortie d’une diffusion, par M. Kammoun, de quelques projets achevés en Allemagne, du type social et Standing.

Ce nouveau concept de construction a interpellé les invités présents et un round de discussion a eu lieu, à l’effet de mieux cerner aussi bien les performances techniques que les avantages financiers procurés par ce produit, breveté en Allemagne depuis des années.

Aussi, une success story tunisienne parrainée par docteur Radhouane Kammoun a présenté la consécration de ses travaux de recherche dans le domaine de matériaux de construction.

Ridha Klai, PDG du Pôle Technologique Borj Cedria, a honoré par sa présence cette rencontre-débat en assurant une intervention portant sur “L’innovation : levier de relance du secteur bâtiment en Tunisie”. M. Klai a exhorté tous les intervenants du secteur à exploiter les conclusions des travaux de recherches menés par des experts tunisiens en coopération avec des centres étrangers de renommées internationales à fin d’optimiser la gestion de leurs projets, en assurer la performance technique et préserver un niveau de coût soutenable.

La séance d’échanges et de questions dédiée à cette deuxième partie de la séance a été l’occasion pour les opérateurs d’exprimer leur fort intérêt à toutes ces nouveautés.

Clôturant le rencontre, M. Rebai, a expliqué que les mesures prises par la BH BANK visent à mieux adapter l’offre de produits par rapport au contexte, en cherchant une meilleure efficacité de l’animation des équipes commerciales et en mettant la synergie avec/et entre les filiales de la Banque (BH Assurances, BH leasing, BH Immo, BH Equity …) au bénéfice de ses clients aussi bien acquéreurs que promoteurs immobiliers.

Il a ensuite mis l’accent sur l’ambition de la BH de parrainer des solutions innovantes, en phase avec les exigences et standards internationaux, en termes de maîtrise de coût, permettant de rompre avec le conventionnel et chercher de nouveaux débouchés pour la relance du secteur.

M. Rebai a évoqué la nécessité d’injecter une forte dose d’innovation dans la chaîne de valeur du secteur et d’agir pour que des sujets comme le bâtiment écologique, les smart-cities, les nouvelles méthodes de construction deviennent une réalité.

Le directeur général de la banque a retenu également une proposition faite par le président de syndicat des promoteurs immobiliers de constituer une cellule de veille et de réflexion avec les équipes de la banque qui sera chargée de remonter des solutions concrètes et réalisables à même de contribuer à la relance du secteur.

Concernant l’expansion à l’échelle internationale, M. Rebai a noté que la BH ambitionne de construire des ponts de partenariat avec des opérateurs africains de taille importante et à très fort potentiel et qu’elle s’oriente pour ouvrir de nouveaux horizons, surtout que le savoir-faire habitat de la BH Bank, très sollicité par des partenaires étrangers, pourrait contribuer à exporter l’expertise tunisienne dans ce secteur.

