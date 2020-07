L’oeuvre romanesque de l’Américain John Steinbeck est au menu du prochain rendez-vous de la Maison du Roman dans la cadre du cycle des conférences “L’héritage de Cervantès”.

Cette rencontre, prévue le vendredi 03 juillet (11h) au siège de la Maison à la Cité de la Culture, sera animée par l’écrivain tunisien Abderrazek Soumri qui abordera la vie et l’oeuvre de cet auteur de grands classiques de la littérature.

John Steinbeck est un natif du 27 février 1902 à Salinas et décédé le 20 décembre 1968 à New York. Ce grand témoin du 20ème siècle et la période des deux guerres mondiales est l’auteur d’une vingtaine de livres dont des romans, récits et nouvelles.

Parmi ses principales œuvres, La Coupe d’Or (Cup of Gold, 1929), Nuits Noires (The Moon Is Down, 1942), Rue de la Sardine (Cannery Row, 1945), Les Naufragés de l’autocar (The Wayward Bus, 1947), A l’Est d’Eden (East of Eden, 1952), Tendre Jeudi (Sweet Thursday, 1954) et bien d’autres.

Son Chef-d’oeuvre “Les Raisins de la colère” (The Grapes of Wrath, 1939), est lauréat du prix Pulitzer en 1940. Ce roman dont les évènements se déroulent pendant la crise économique mondiale des années 30, explore l’histoire d’une famille de paysans poussée par la pauvreté à quitter l’Oklahoma vers la Californie.

Selon un classement établi en 1998 par la Modern Library, ce roman figure au top 10 des cent meilleurs romans de langue anglaise du 20e siècle.

Durant la même année de sa distinction, “Les Raisins de la colère” avait fait l’objet d’une adaptation cinématographique éponyme, réalisée par John Ford. Ce Drame de 129 mn est lauréat de plusieurs récompenses dont deux oscars en 1941 (l’oscar du meilleur second rôle féminin pour Jane Darwell et l’oscar du meilleur réalisateur pour John Ford).

En 1962, John Steinbeck a été récompensé du Prix Nobel de littérature “pour ses écrits réalistes et imaginatifs, alliant à la fois un humour sympathique et une perception sociale aiguë”, lit-on sur le site de la Fondation suédoise.

Plusieurs sources occidentales évoquent des oeuvre très engagées de Steinbeck qui aborde les souffrances de la classe ouvrière et les injustices sociales de son époque. Son oeuvre romanesque se déroule pour la plupart dans la campagne de sa région natale, la vallée de Salinas.