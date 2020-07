Situé en plein centre-ville de Sousse, le nouveau centre commercial Le Vicomte du groupe Franco Tunisien alliance vient d’être officiellement inauguré samedi 27 juin à Sousse par le maire de la ville Mr Mohamed Ikbel Khaled et le commissaire régional au tourisme de Sousse Mr Taoufik Gaied.

De nombreuses personnalités du domaine économique, sportif, touristique et culturel de la région ont assisté à cette inauguration.

Mr Samir Jaieb CEO et fondateur du Groupe Franco-Tunisien Alliance Immobilier, a tenu faire part de sa satisfaction et de sa fierté quant à l’aboutissement de ce projet dans sa ville natale Sousse. Un projet d’envergure qui a pris 3 années de travaux. « Le Vicomte redonnera un visage encore plus beau à la ville de Sousse avec son architecture moderne et la diversité des services qu’il offre avec KFC, Baguette et Baguette, HOBO, Kitchenette, Fatales pour les cosmétiques, Megavision Optic, une agence de la BNA Bank, Midos Sport, Ben Saad bijouteries et plusieurs autres boutiques. Le Vicomte, sera bénéfique tant sur le plan économique que touristique pour une ville aussi importante que Sousse ».

De son côté, le maire de Khaled a déclaré lors de cette cérémonie que la ville de Sousse a besoin de ses natifs pour l’emmener encore plus haut et plus loin. Ces grands projets ne seront que bénéfiques car ils généreront du travail pour les hommes et femmes de la région. « Nous sommes obligés de par l’histoire de notre ville d’être toujours au plus haut, et d’être les instigateurs de grands projets comme celui du Vicomte. La ville ne peut survivre et ne peut évoluer qu’avec l’aide et l’investissement de ses hommes d’affaires et de ses investisseurs ».

Rappelons que le Vicomte est un complexe commercial, d’habitations touristiques et de bureaux, situés au cœur de la ville.

D’une superficie totale de 30000 m², il propose à ses clients et visiteurs un centre commercial qui s’étend sur 3 niveaux et doté d’une placette animée de 1700 m² au niveau-1 jouissant d’un accès direct au Rez-de-chaussée à travers 2 escalateurs et un ascenseur pour les chariots, ajouté à cela un parking pouvant accueillir pas moins de 160 voitures.

Une importante partie est dédiée à l’habitation avec de 48 magnifiques appartements dont 3 avec piscine privée. Ces appartements varient de tailles, allant du s+2 (de 140 à 150 m²) au s+4 (de 240 à 290 m²).

Le Vicomte réserve à ses clients ainsi qu’aux privilégiés un Rooftop exceptionnel, dans lequel les personnes pourront s’y baigner, manger, siroter des cocktails et se délecter en famille ou entre amis avec une vue spectaculaire surplombant toute la ville. Evasion et liberté seront les maîtres mots.

Le Vicomte dispose également d’un centre d’affaires ainsi qu’un centre médical répondant à tous les besoins professionnels et médicaux.

Spacieux, lumineux et ultras modernes avec des surfaces allant de 70 à 650 m², ces bureaux représentent le centre d’affaires le mieux placé de la ville de Sousse.