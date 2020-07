Une dizaine de stations d’épuration (STEP) à Bouargoub, El Kef, Teboursouk, Jammel, Sbeitla, Médenine, Tozeur, Kebili, El Hamma et Tataouine seront modernisées, dans le cadre du Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme), a déclaré le chef de projet à l’ Unité de Coordination du Plan d’Action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Lorenzo Galbiati.

“Il s’agit de STEP qui sont proches ou qui ont atteint la saturation. Il est important de veiller à ce que chaque STEP ait une capacité suffisante pour traiter toutes les eaux usées urbaines, rurales et industrielles d’ici 2045”.

L’objectif escompté est d’empêcher la pollution des eaux usées d’atteindre la Mer Méditerranée, a-t-il encore ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le 24 juin 2020 marque le lancement du MedProgramme dans 10 pays du pourtour méditerranéen, moyennant une subvention du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) de l’ordre de 43 millions de dollars

Les dix pays bénéficiaires sont l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Egypte, le Liban, la Libye, le Maroc, le Monténégro, la Tunisie et la Turquie.

Il s’agit d’un programme régional pleinement intégré dans la Convention de Barcelone où 7 projets différents avec plus de 100 activités, sont lancés en synergie pour créer un bénéfice environnemental cumulatif en Méditerranée.

De nombreuses activités sont exécutées dans tous les pays éligibles au FEM, y compris la Tunisie, créant un impact environnemental positif pour la région. D’autres actions seront exécutées et prendront en compte les spécificités de chaque nation.

En Tunisie, le programme vise notamment, l’évaluation de la contamination des sols par le mercure à Kasserine et l’identification des actions prioritaires d’assainissement pour remédier aux poches de mercure métallique dans les anciennes cellules d’électrolyse et la proposition r un plan de gestion global pour le site contaminé.

Il s’agit également de la préparation d’un plan d’inventaire national des polluants organiques persistants (POP), en collaboration avec les ministères concernés et de l’identification d’actions concrètes pour la gestion durable de l’aquifère côtier de Ras Jebel (Bizerte).

MedProgramme prévoit également, en Tunisie, la contribution au remplacement des dispositifs médicaux contenant du mercure, en particulier les thermomètres dans 25 hôpitaux, d’environ 800 thermomètres numériques.

Galbiati a fait savoir, à l’agence TAP, qu’à ce stade, il est impossible d’évaluer la valeur exacte des fonds qui seront alloués aux projets précités; ajoutant que cela deviendra clair lors de l’exécution du programme Med après la finalisation de l’inspection au sol, l’appel d’offres…

MedProgramme, dont le lancement effectif est prévu vers mi-juillet, vise à réduire les principaux stress environnementaux, renforcer la résilience climatique et la sécurité hydrique et améliorer la santé et les moyens de subsistance des populations côtières de la région méditerranéenne.

Le programme est également, soutenu par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) qui fourniront un cofinancement de 700 millions de dollars USD, sous forme de prêts accordés aux pays et aux acteurs publics et privés.