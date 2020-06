Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a insisté mardi sur le refus de la Tunisie de toute ingérence étrangère en Libye ainsi que sur son soutien contenu aux efforts onusiens visant à impulser le processus de règlement politique dans ce pays.

C’était au cours de sa rencontre, au siège du département à Tunis, avec les ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie et en Libye, respectivement Donald Blome et Richard Norland.

Le ministre a renouvelé la position constante de la Tunisie concernant le dossier libyen et son attachement à la légalité internationale et aux résolutions des Nations Unies. Il a mis l’accent la nécessité de préserver le processus politique, seule issue à la crise libyenne, et ce, conformément aux clauses de l’accord politique et dans le cadre d’un dialogue interlibyen.

Erray a mis en avant le rôle assuré par les USA dans ce sens.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Erray a souligné l’engagement de la diplomatie tunisienne à défendre l’unité et de la stabilité en Libye et dans la région en général, mettant en évidence les liens historiques solides liant les deux peuples tunisien et libyen.

Le ministre a, également, rappelé le rôle dévolu aux pays du voisinage dans l’accompagnement du processus politique et constitutionnel libyen.

L’entretien a permis, aussi, d’évoquer les efforts visant à parvenir à un accord définitif et global de cessez-le-feu en Libye et à hâter la relance du processus politique sous l’égide des Nations Unies.