La Tunisie a rouvert ses frontières aériennes et maritimes, samedi 27 juin 2020. Il s’agit d’une décision qui vise le sauvetage du secteur touristique gravement impacté par la crise du coronavirus (Covid-19).

Pour ce qui est de la réouverture des frontières terrestres, aucune date n’a encore été fixée.

La Tunisie, qui accueillera aussi bien les Tunisiens résidents à l’étranger que les touristes, s’est préparée à la relance des activités touristiques, avec un ensemble de précautions et mesures sanitaires.

” Ready and Safe “(Prêt et sûr), tel est le label du ” protocole sanitaire du tourisme tunisien anti-Covid-19 ” (250 consignes d’hygiène), élaboré par le ministère du Tourisme, suivant les recommandations de l’OMS et du ministère de la Santé.

Ce protocole, qui vise à restaurer la confiance des touristes et des agences de voyages, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à maîtriser la propagation de la pandémie du Coronavirus dans les établissements touristiques et à assurer la sécurité sanitaire des employés et des touristes.

Mesures sanitaires pour les touristes et les expatriés:

La présidence du gouvernement a annoncé, le 24 juin courant, de nouvelles mesures pour l’entrée des arrivants en Tunisie qui dépendent de la situation épidémiologique des pays de résidence.

Elle a classé les pays en trois groupes distincts. Le premier regroupe les pays à faible prévalence épidémique, le deuxième comprend les pays à propagation épidémique moyenne, tandis que le troisième est constitué des pays caractérisés par une propagation élevée du virus.

La Présidence du gouvernement a décidé que les voyageurs en provenance du premier groupe de pays, ne seront pas soumis à des mesures préventives spécifiques. Tandis que les arrivants en provenance du deuxième groupe de pays où la propagation du virus est moyenne, devront présenter un test de dépistage (RT-PCR), effectué avant 72 heures, et ne dépassant pas les 120 heures, à l’arrivée en Tunisie.

Pour les voyageurs en provenance de ces deux groupes de pays, (Tunisiens ou touristes) qui souhaitent séjourner dans un hôtel, la Présidence du gouvernement a souligné la nécessité de se rendre à l’hôtel à bord de bus touristiques qui respectent les dispositions du protocole sanitaire du tourisme tunisien, en groupes encadrés. Ces groupes seront soumis aux exigences de la ” résidence encadrée ” dans les hôtels, et sont appelés à respecter le protocole sanitaire du tourisme tunisien.

La Tunisie: destination safe-covid :

Le Conseil Mondial du Voyage et du tourisme a annoncé vendredi, avoir classé la Tunisie en tant que destination COVID-Safe, en lui accordant le statut ” Safe Travel Stamp ” permettant de reconnaître la destination la plus sure qui peut accueillir les touristes en toute de sécurité.

La Tunisie a été classée parmi les 10 meilleurs pays au monde qui ont affronté le Coronavirus avec leurs propres moyens, a déclaré, jeudi, le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, devant les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La Tunisie a enregistré, a-t-il dit, le plus faible taux de mortalité des suites du Covid-19 dans le monde, avec 4 décès pour chaque million d’habitants, saluant à cet égard les efforts déployés par les institutions de l’Etat, les composantes de la société civile et les différents intervenants pour lutter contre ce virus.

TUNISAIR: nouvelles mesures sanitaires:

De nouvelles mesures sanitaires ont été publiées, vendredi, par la compagnie aérienne nationale ” Tunisair “, qui sont applicables sur l’ensemble de vols jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit du port du masque qui est obligatoire tout au long du voyage (à l’enregistrement, à l’embarquement, pendant le vol et au débarquement) pour tous les passagers à l’exception des bébés de moins de 2 ans.Les passagers sont invités à respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre au comptoir vente, à l’enregistrement et à l’embarquement et des protections en plexiglas sont installées dans la mesure du possible dans les aéroports.La compagnie a également précisé que les avions sont équipés d’un système de filtrage de l’air composé de filtres à particules à haute efficacité (HEPA).

Pour rappel, les recettes touristiques ont chuté de 43%, à seulement, 1 milliard de dinars à la date du 20 juin 2020, et ce par rapport à la même période de l’année dernière, selon la BCT.

L’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’activité des agences de voyages a été énorme avec des pertes pouvant atteindre les 300 millions de dinars (MDT), sans compter le manque à gagner qui sera enregistré durant la haute saison, a indiqué le président de la Fédération des Agences de Voyages et de tourisme (FTAV), Jabeur Ben Attouch. Ce secteur qui représente 20 mille emplois directs, près de 5 mille emplois indirects, fait face aujourd’hui à une crise sans précédent.