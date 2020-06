La Fédération internationale de football (FIFA), par la voix de son président Gianni Infantino, a déclaré à l’issue d’une réunion du Conseil qu’un fonds d’aide de 1,5 milliard de dollars (4,4 milliards de dinars tunisiens environ), sous forme de subventions et de prêts sera débloqué aux fédérations nationales membres, pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus.

Au cours des deux premières étapes, en avril, la FIFA avait procédé au versement de fonds d’aide. La troisième étape, approuvée par le Conseil réuni jeudi par visioconférence, prévoit un soutien financier supplémentaire sous la forme d’un système de subventions et de prêts.

Ainsi une subvention de solidarité universelle de 1 million de dollars (2,852 millions de dinars tunisiens) sera mise à disposition de toutes les associations membres, et une subvention supplémentaire de 500 000 dollars (1,426 million de dinars tunisiens) sera spécifiquement allouée au football féminin.

Chaque confédération recevra également une subvention de 2 millions de dollars. Les associations membres pourront également demander des prêts – sans intérêts – pouvant s’élever jusqu’à 35% de leurs recettes annuelles auditées, précise-t-on. “La FIFA exercera un contrôle strict de l’utilisation des fonds”, a déclaré Gianni Infantino.

Des clubs et des fédérations sont en réel danger. Dans certaines parties du monde, le football n’a pas encore repris. “Nous devons leur venir en aide”, a-t-il ajouté.

Le Conseil de la FIFA a par ailleurs pris plusieurs décision concernant le report à juin 2022 des barrages de qualification intercontinentaux pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Il a été également décidé l’extension d’un jour des fenêtres d’octobre et novembre 2020 pour l’UEFA afin de permettre que trois matches soient disputés au lieu de deux et l’extension de sept jours de la fenêtre de juin 2021 pour lq CAF,, la CONCACAF et l’OFC afin de permettre que quatre matches soient disputés au lieu de deux.

Le Conseil a également soutenu la création d’une compétition pan-arabe en 2021 : une tournoi sur invitation pour les équipes nationales masculines des pays arabes d’Afrique et d’Asie, qui impliquera uniquement des joueurs évoluant dans leur pays et sera disputée en dehors des fenêtres du calendrier international des matches.

Cet événement, qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2021, sera organisé par le comité d’organisation de la FIFA Qatar 2022. Il permettra d’utiliser les infrastructures et de tester les opérations également prévues pour la Coupe du Monde 2022 l’année suivante., précise l’instance du football mondial.

Le Conseil de la FIFA a également approuvé la désignation de l’Australie et la Nouvelle-Zélande pays hôtes de la Coupe du Monde Féminine 2023 et la version mise à jour du règlement des tournois Olympiques de football, Tokyo 2020, à laquelle les nouvelles dates (21 juillet – 7 août 2021) ont été intégrées ainsi que le recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage ajouté.

Aucun changement n’a été apporté en ce qui concerne les règles d’éligibilité pour les joueurs pouvant prendre part au tournoi masculin (c’est-à-dire les joueurs nés après le 1er janvier 1997 compris, avec trois exceptions par équipe participante). précise ‘instance internationale.