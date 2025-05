Le comité local d’organisation de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2025, a annoncé que la dotation financière du tournoi dépasserait les 36,5 millions de dollars, plaçant ainsi cette compétition parmi les plus prestigieuses sur la scène internationale du football.

Cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministre qatari des Sports et de la Jeunesse et président du comité organisateur, a déclaré que cette dotation exceptionnelle témoigne de l’importance croissante de la Coupe arabe dans le calendrier mondial.

Il a souligné : « Ce montant record reflète notre volonté de faire rayonner le football et les valeurs positives qu’il incarne, en favorisant l’unité, l’appartenance et en créant des perspectives prometteuses pour les individus et les communautés. La Coupe arabe 2025 est une occasion unique de célébrer la passion du football arabe et de renforcer les liens entre les peuples de la région, tout en inspirant les jeunes talents. »

La cérémonie du tirage au sort final se tiendra ce dimanche à Doha. Le tournoi aura lieu du 1er au 18 décembre 2025, avec une finale prévue le jour de la fête nationale du Qatar.

Forte du succès de l’édition 2021, la compétition 2025 promet d’attirer un public encore plus large de passionnés venus de tout le monde arabe, désireux de partager leur amour du football et leur héritage culturel.