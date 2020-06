Hend Sabri et Sami Bouajila se sont distingués aux Critics Awards 2020 des récompenses d’envergure arabe attribués par le Centre du Cinéma Arabe (ACC), en remportant respectivement le “prix de la meilleure actrice” et le “prix du meilleur acteur”.

Cinq lauréats sont primés par la 4ème édition des Critics Awards dont le palmarès a été annoncé en marge du Marché du Film Online organisé du 22 au 26 juin 2020 qui est une plateforme commerciale du festival de Cannes. Les finalistes de cette édition sont retenus par un jury de 141 membres issus de 57 pays.

Les Critics Awards est une plateforme dédiée aux professionnels du film arabe qui est habituellement organisées en marge du Festival de Cannes. Elle récompense des films et des professionnels du cinéma de la région arabe dans six catégories différentes.

Hend Sabri est primée pour son rôle dans “Noura Rêve” réalisé par Hende Boujemaa et succèdera ainsi à la Marocaine primée dans la même catégorie en 2019.

Sami Bouajila est primé pour son rôle dans “Fils” de Mehdi Barsaoui et succède à un duo d’acteurs tunisiens primés lors des éditions précédentes, à savoir Mohamed Dhrif (2019) et Majd Mastoura (2017). Ces derniers ont été primés pour leurs rôles dans des films réalisés par Mohamed Ben Attia (” Mon Cher enfant” et ” Hedi “).

“Noura Rêve” et “Fils” sont deux œuvres tunisiennes qui se sont distinguées lors de leur première arabe dans la compétition officielle des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) ainsi que d’autres festivals d’envergure arabe et internationale.

Cette distinction est la 4ème pour l’actrice tunisienne installée en Egypte et son rôle dans “Noura Rêve”. Ce film détenteur de 7 prix avait remporté en 2019 le Tanit d’or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Pour sa part Sami Bouajila avait déjà eu une distinction pour son rôle dans ” Fils ” lors de sa première à la 76e édition de la Mostra de Venise, en remportant le “Prix de la meilleure interprétation masculine” de la compétition “Orizzonti” (Horizons).

A La Mostra de Venise, “Un Fils” avait remporté le prix interfilm du meilleur film alors qu’aux JCC, il avait décroché la mention spéciale du Jury.

Depuis leur 1ère édition lancée en marge du 70ème Festival de Cannes, les Critics Awards décernent des prix aux meilleures productions cinématographiques arabes dans les catégories meilleur long-métrage, meilleur documentaire, meilleur réalisateur, meilleur scénariste, meilleure actrice et meilleur acteur.

Voici le palmarès complet:

– Meilleur long-métrage et meilleur réalisateur: “It Must Be Heaven” de Elia Suleiman (Palestine)

– Prix de la meilleure actrice: Hend Sabri

– Prix du meilleur acteur: Sami Bouajila

– Meilleur documentaire: “Talking about trees” de Suhaib Gasmebari (Soudan)

– Meilleur scénario: Youssef Ibrahim pour “You Will Die at Twenty” de Amjad Abu Alala (Soudan).