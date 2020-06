Une séance de travail a été tenue vendredi, consacrée au suivi de l’état d’avancement du programme de soutien au secteur de la santé, ” Essaha Aziza / Santé précieuse “, financé par l’Union européenne moyennant une enveloppe de 20 millions euros.

Le ministre de la Santé Abdellatif El Mekki a salué à cette occasion la contribution de l’Union Européenne en matière de soutien de la stratégie nationale pour réaliser une justice dans le secteur de la santé à travers la promotion de la première ligne des soins notamment en ce qui concerne les ressources humaines et la spécialité médicale dans les zones intérieures. Il a également évoqué l’importance du soutien apporté afin de renforcer les équipements et les dispositifs médicaux.

El Mekki a aussi mis en relief l’importance de la sensibilisation des citoyens aux questions de santé appelant à trouver les ressources financières nécessaires afin de lancer une chaîne de télévision spécialisée permettant d’appuyer les programmes de la santé nationale.

Le programme d’appui au secteur de la santé en Tunisie ” Essaha Aziza / Santé précieuse ” est mis en œuvre par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie en coordination avec le ministère de la Santé tunisien, pour une durée de six années.

L’objectif spécifique du programme ” Essaha Aziza ” est d’améliorer la performance du système de santé de première ligne de soins dans les 13 gouvernorats Suivant : Jendouba, le Kef et Siliana (pôle nord-ouest), Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa (pôle centre-ouest), Gabès, Kébili et Médenine (pôle sud), Tunis (Tunis Sud), Mnnouba (Douar Hicher) et l’Ariana (Ettadhamen) (pôle péri-urbain du Grand Tunis).