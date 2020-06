La dynamique qui caractérise la coopération tuniso-coréenne dans les secteurs de la science, des technologies et de la rénovation a été au centre d’un entretien tenu mardi 23 juin entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, et l’ambassadeur de Corée en Tunisie, Cho Koo-Rae.

L’entretien a permis d’examiner les moyens de mettre en place de nouveaux projets dans le cadre du comité mixte de coopération scientifique et technologique dont la tenue est prévue durant le dernier trimestre de l’année en cours.

Les deux parties ont souligné également l’impératif d’élargir les domaines de coopération pour concerner la recherche scientifique dans le secteur de la santé, l’intelligence artificielle et l’enseignement à distance. Le ministre de l’enseignement supérieur et l’ambassadeur de la Corée ont également convenu d’élaborer et de réaliser des politiques scientifique et technologique et de les rationaliser afin d’instituer pour une économie du savoir.

Le ministre a par la même occasion salué le don coréen de 100 tablettes numériques au profit des étudiants tunisiens nécessiteux afin de contribuer à la promotion des efforts de l’Etat visant à généraliser l’enseignement à distance.