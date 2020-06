Au fur et à mesure que se mettent des stratégies de déconfinement à travers le monde suite à la pandémie du coronavirus, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) salue entre autres les mesures d’assouplissements sur les voyages prises notamment dans 37 pays européens, dont 24 de l’Espace Schengen

Selon l’étude qu’elle récemment réalisée, 22% du total des destinations dans le monde (48 destinations) commencent à assouplir les restrictions. L’Europe en tête. Par contre, 65% du total des destinations dans le monde (141 destinations) maintiennent encore leurs frontières complètement fermées au tourisme international.

Pour autant, le secteur redémarre lentement, même si cette reprise est nettement plus prononcée dans certaines régions du monde. C’est en tout cas ce que montre le cinquième et dernier numéro en date de la Covid-19 Related Travel Restrictions: A Global Review for Tourism (Restrictions sur les voyages liées à la Covid-19 : tour d’horizon mondial pour le tourisme).

Dans ce cadre, le secrétaire général de l’OMT, le Géorgien Zurab Pololikashvili, estime que «le redémarrage du tourisme revêt une importance vitale – pour les moyens de subsistance, pour les entreprises et pour les économies nationales. Cet aperçu le plus récent des restrictions sur les voyages dans le monde fait apparaître que les destinations sont de plus en plus nombreuses à assouplir les restrictions qu’elles avaient imposées face à la pandémie de la Covid-19. Il y est procédé de manière responsable et mesurée… ». Prudent, il ajoute que «… cette crise n’est pas terminée. L’OMT va continuer de travailler aux côtés de nos États membres partout dans le monde pour atténuer l’impact de la pandémie et faire en sorte, le moment venu, que le tourisme alimente un redressement responsable et durable».

Voici les destinations ayant assoupli les restrictions sur les voyages pour les touristes :

37 destinations d’Europe, dont 24 des 26 États membres de l’espace Schengen

6 destinations des Amériques, dont 5 petits États insulaires en développement

3 destinations d’Asie-Pacifique, dont 2 petits États insulaires en développement

2 destinations d’Afrique.

Par contre, le rapport Covid-19 Related Travel Restrictions fait apparaître que de nombreuses destinations abordent avec prudence la levée ou l’assouplissement des restrictions sur les voyages. Ainsi, au 15 juin, 24% de toutes les destinations dans le monde (soit 51 destinations) ont eu des restrictions sur les voyages en place pendant 19 semaines et 37% (80 destinations) pendant 15 semaines.

Au total, 65% des destinations dans le monde (141 destinations) maintiennent toujours leurs frontières complètement fermées. Et c’est particulièrement valable au Moyen-Orient où la part de destinations qui gardent leurs frontières fermées aux touristes s’élève à 92% et en Afrique avec 85% de taux de fermeture des frontières, contre 76% pour les Amériques, 67% en Asie-Pacifique, et seulement 26% pour l’Europe.