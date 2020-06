Santé – Enseignement supérieur : des syndicats opposés à la privatisation de la formation médicale

Des professionnels des secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur ont mis en garde contre la privatisation de la formation des médecins, médecins dentistes et pharmaciens sur fond de présentation d’un projet de loi complétant la loi n°19 de l’année 2008 du 25 février 2008 relatif à l’enseignement supérieur.

Dans une déclaration commune, le syndicat général des médecins, pharmaciens et médecins dentistes hospitalo-universitaires, la fédération générale de la santé et la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont exprimé leur refus de ce projet qui permet la création d’universités dans le cadre de la coopération entre les secteurs public et privé à l’échelle nationale ou dans le cadre de la coopération internationale, appelant à ce que la formation dans le secteur médical et pharmaceutique demeure dispensée par les universités publiques uniquement.

Les syndicats ont appelé, aussi, à suspendre la formation paramédicale dans les établissements privés et en donner l’exclusivité aux établissements publics. Ils ont notamment appelé à soutenir les grandes écoles des sciences et techniques de la santé ainsi que les écoles d’infirmerie.

Le projet de loi complétant la loi n ° 19 de 2008 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur stipule que des universités peuvent être créées en partenariat entre des établissements des secteurs public et privé au niveau national ou dans le cadre de la coopération internationale.