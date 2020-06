L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) salue la volonté de l’Espagne d’ouvrir la voie pour faire redémarrer le tourisme. Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a été invité à faire une intervention lors de la présentation du plan de redémarrage et pour mettre en exergue la force du secteur du tourisme au service du redressement économique général.

L’Espagne est l’une des premières destinations touristiques au monde, et c’est aussi le pays hôte de l’OMT et l’un des alliés les plus solides de l’Organisation pour sa mission – faire du secteur du tourisme un rouage central du développement durable aux échelons national et international. L’Espagne a été durement frappée par la Covid-19 et le tourisme s’est retrouvé quasiment au point mort. A présent, sous l’impulsion de Pedro Sánchez, le gouvernement espagnol s’emploie à faire redémarrer le tourisme, qui fait vivre des millions de personnes.

Dans ce cadre, le gouvernement a annoncé la réouverture prochaine des frontières aux touristes de l’intérieur de l’Union européenne. En parallèle, il va mettre en place un dispositif de soutien de 4,2 milliards d’euros pour le tourisme, lequel représente des millions d’emplois dans tout le pays.

Zurab Pololikashvili déclare qu’«en redémarrant le tourisme, et en le faisant de manière responsable en protégeant les plus vulnérables tout en sauvegardant les emplois et la croissance économique, l’Espagne peut faire passer au reste du monde un message fort. C’est un pays qui est depuis longtemps un leader mondial du tourisme…».

L’OMT et l’Espagne au diapason

Tout au long de cette crise, l’OMT a travaillé en contact étroit avec Pedro Sánchez et son gouvernement, et avec les élus de la ville et de la région de Madrid, dans le but d’atténuer l’impact de la Covid-19 sur le tourisme, de préserver les emplois et de jeter les bases du redressement. L’Espagne a été un membre clé du Comité de crise pour le tourisme mondial, composé de représentants gouvernementaux, d’organismes des Nations unies et de dirigeants du secteur privé, et a contribué à ce titre à élaborer les Recommandations de l’OMT pour le redressement…

Cette coopération s’inscrit sur fond de relations déjà solides entre l’OMT et l’Espagne. Plus tôt cette année, le roi Felipe VI d’Espagne a manifesté son soutien au travail de l’OMT et à son ambition de faire du tourisme un moteur de la croissance durable.

Pour sa part, le chef du gouvernement Pedro Sánchez entend doter l’Organisation d’un nouveau siège à l’image de l’importance croissante du tourisme parmi les priorités mondiales.