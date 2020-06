“Le rapport d’inspection réalisé par l’Instance de contrôle général -relevant du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières- sur la gestion au sein de la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA) est injuste”. C’est ce qu’a affirmé, jeudi 18 juin 2020, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri.

Lors d’une conférence de presse au siège de l’UGTT, Tahri a souligné que la publication, en ce moment, d’un rapport élaboré depuis 2016 amène toutes sortes de questions, notamment face à plusieurs appels à la privatisation de cet établissement public.

Il assure que cet établissement public réalise de grands bénéfices et procure un grand soutien au budget de l’Etat, contrairement aux informations que font circuler certaines parties. “Essayer de la diaboliser s’inscrit dans le cadre de toute une politique visant à la privatiser”, a-t-il dit.

Cependant, Tahri reconnaît l’existence de plusieurs problèmes dans le secteur du tabac, appelant la direction de la RNTA à répondre à ce rapport.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Slaheddine Selmi, affirme que la RNTA fournit plus de 1,3 milliard de dinars aux caisse de l’Etat, et attend le règlement de ses dettes, comme toute les autres institutions publiques.