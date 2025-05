Tunisie : le chiffre d’affaires de la RNTA atteint 607,6 MD en 2024 malgré la baisse des bénéfices

Le chiffre d’affaires de la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA) a atteint 607,6 millions de dinars (MD) en 2024 augmentant de 21,8 MD par rapport à 2023, d’après les données publiées, samedi, par l’Assemblée des représentants du peuple suite à une visite effectuée, le 22 mai 2025, par des députés de la Commission des Finances et du Budget à cette entreprise.

D’après un exposé présenté par le directeur général de la Régie, Anis El-Ahwak lors de cette visite, la régie a également réalisé un résultat comptable net positif de 61,6 MD contre 110,8 MD en 2023. Une baisse expliquée par la hausse du prix d’achat du tabac et des matières premières, la non-augmentation du prix de vente des produits de spécialité en 2024, l’augmentation du coût de production et la diminution des marges bénéficiaires.

“La Régie réalise des bénéfices financiers depuis 2020, en particulier après l’ajustement des prix de vente des produits de spécialité, mais qu’elle éprouve des difficultés à fournir les liquidités nécessaires pour payer les fournisseurs dans les délais impartis”, a souligné le responsable.

S’agissant de la régression du rythme de production enregistrée ces dernières années, le responsable a indiqué que la Régie se penche sur le diagnostic de son parc industriel dans le but d’augmenter le rendement des machines de production qui nécessitent une maintenance continue en raison de leur vétusté.

Sur le plan commercial, le directeur général a déclaré que les principaux objectifs stratégiques de la Régie consistent en la création de centres de distribution dans tous les gouvernorats et l’augmentation de la capacité de production pour limiter les pratiques monopolistiques. Il a, à ce titre, mis l’accent sur la nécessité de coordonner avec les autorités compétentes pour intensifier le contrôle des circuits de distribution afin de réduire le phénomène du marché parallèle.

Evoquant l’activité agricole de la Régie, le responsable a fait savoir que le volume de production de tabac pour l’année 2023 a atteint 280 tonnes. Il a expliqué que la Régie importe les semences, fournit les plants et les pesticides ainsi que les équipements nécessaires à la culture du tabac aux tabaculteurs et assume le coût des salaires du personnel des centres de développement de la culture du tabac, précisant que le coût global d’un kilogramme de tabac local est d’environ 27 dinars.

L’agence coordonne également avec le ministère de l’Agriculture pour développer la tabaculture, a-t-il indiqué, expliquant que ce type de culture nécessite une qualité de sol et un climat spécifiques pour obtenir un tabac de qualité, d’où l’importance de développer la recherche dans ce cadre en partenariat avec les ministères de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a ajouté que l’agence a entamé des sessions de formation pour les tabaculteurs en coordination avec le ministère de l’agriculture pour développer la culture du tabac à l’échelle nationale dans l’objectif de réduire les importations de cette matière.

Les députés ont à cette occasion souligné que la réhabilitation de la RNTA est devenue une nécessité étant donné son rôle dans le financement du trésor public. Ils ont également mis l’accent sur l’impératif de limiter l’importation des matières premières du tabac et d’encourager la culture de ces matières en assouplissant les procédures appliquées, en créant tous les mécanismes d’appui nécessaires et révisant le système des marchés publics.