Tunisie : Nouvelle augmentation des prix des cigarettes

La Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) et la Manufacture des Tabacs de Kairouan (MTK) ont annoncé, dimanche, l’actualisation de la nomenclature et des prix de produits monopolisés, à partir du 21 août 2023.

Cette actualisation intervient en application de l’arrêté de la Ministre des Finances, selon un communiqué parvenu à l’Agence TAP.

La RNTA et la MTK ont appelé dans ce cadre les débitants des produits monopolisés au strict respect des prix de vente officiels, ajoutant que ceux qui détiennent des quantités acquis aux anciens prix d’achats, devront faire une déclaration écrite à l’attention du Receveur des Finances ou du Chef du Centre de Distribution auprès duquel ils s’approvisionnent habituellement.

Le délai de la déclaration en question ne doit pas dépasser, le 25 août 2023, pour les quantités de produits monopolisés en leur possession à la fermeture de leurs points de vente en date du 20 Août 2023, préconise la même source.

Le débitant détenant les quantités objet de la déclaration payera la différence entre les anciens et les nouveaux prix au Receveur des Finances dont il est rattaché, a expliqué la même source.

Désignations

Unité de vente

Ancien Prix (DT)

Nouveaux Prix (DT)

CIGARETTES

Boussetta filtré

Paquet de 20Cig

1,400

1,500

Cristal K.S

Paquet de 20Cig

2,100

2,300

Caravanes

Paquet de 20Cig

2,500

2,700

Caravanes blue

Paquet de 20Cig

3,000

3,000

Cristal Légère

Paquet de 20Cig

3,700

4,100

Saphir

Paquet de 20Cig

3,900

4,300

Saphir blue

Paquet de 20Cig

3,900

4,300

20 Mars (Gold & Inter)

Paquet de 20Cig

4,100

4,500

20 Mars Silver

Paquet de 20Cig

4,200

4,500

Mt Carlo, Karrellia, L&D, L&M, Ph Morris 100’s et Time

Paquet de 20Cig

7,000

7,600

Royal, Gauloise, Elysée et Winston

Paquet de 20Cig

7,800

8,400

Camel

Paquet de 20Cig

8,600

9,400

Marlboro, Merit, Dunhill, Vogue et Esse

Paquet de 20 Cig

9,200

10,000

TABAC CHAUFFE

HEETS

Paquet de 20 Unités

8,800

9,600

TEREA

Paquet de 20 Unités

8,800

9,600

CIGARES

MEGARA

Le Cigare

1,600

1,700

UTIQUE

Le Cigare

3,800

4,000

DOUGGA

Le Cigare

3,100

3,200

CAFE CREME & CAFE CREME LIGHT

Le Cigare

1,800

2,500

NIGHT IN TUNISIA EXTRA

Paq. de 05 Cigares

4,100

4,300

MALTAIS EXTRA

Le Cigare

1,700

1,800

NEFFA & SCAFERLATIS

NEFFA SOUFI

Paquet de 10 Gr

0,300

0,350

YASMINE PIPE EXTRA

Paq de 30 Gr

6,200

6,200

CARTES A JOUER

QUADRILLATOS

Jeux de 40 cartes

2,200

2,500

PIQUET

Jeux de 32 cartes

3,000

3,500

WHIST

Jeux de 52 cartes

5,000

5,500

ALLUMETTES

ALLUMETTES EN BOIS

Boite de 50 tiges

0,250

0,300

MAASSEL

CHIKH EL BELED 70 GR

Paquet de 70 gr

3,500

3,500

CHIKH EL BELED 250 GR

Paquet de 250 gr

8,000

8,000

EL KIF 100 GR

Paquet de 100 gr

3,800

3,800

EL KIF 250 GR

Paquet de 250 gr

8,300

8,300

MOALLEM TOFFAH 50 GR

Paquet de 50 gr

3,250

3,500

MOALLEM TOFFAH 250 GR

Paquet de 250 gr

14,000

14,500

111 TOUTES VARIETES 50 GR

Paquet de 50 gr

3,500

3,500

111 TOUTES VARIETES 250 GR

Paquet de 250 gr

14,500

14,500

DOZAJ TOUTES VARIETES 50 GR

Paquet de 50 gr

3,300

3,500

DOZAJ TOUTES VARIETES 250 GR

Paquet de 250 gr

14,500

14,500

DOZAJ TOUTES VARIETES 1 KG

Paquet de 1 kg

56,500

56,500

MAZAYA TOUTES VARIETES 50 GR

Paquet de 50 gr

3,500

3,500

MAZAYA TOUTES VARIETES 250 GR

Paquet de 250 gr

16,000

16,000

MAZAYA TOUTES VARIETES 1 KG

Paquet de 1 kg

60,000

60,000

ALOHA TOUTES VARIETES 100 GR

Paquet de 100 gr

9,500

9,500

ALOHA TOUTES VARIETES 250 GR

Paquet de 250 gr

21,000

21,000

ALOHA TOUTES VARIETES 1 KG

Paquet de 1 kg

56,500

56,500

FAKHER TOUTES VARIETES 50 GR

Paquet de 50 gr

3,800

3,800

FAKHER TOUTES VARIETES 250 GR

Paquet de 250 gr

18,000

18,000

FAKHER TOUTES VARIETES 1 KG

Paquet de 1 kg

68,000

68,000