L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle les autorités à accélérer la mise en œuvre des accords-cadres conclus entre les organisations nationales et les départements ministériels concernés et à mettre en place des mécanismes de protection de femmes rurales contre le transport risqué vers leurs lieux de travail

Cet appel intervient suite à l’accident de la route survenu, mardi 16 juin 2020 à l’aube, dans la localité de Tfifila (délégation d’Ain Jloula à Kairouan), entraînant la la mort d’une personne âgée de 60 ans et la blessure de 14 ouvriers et ouvrières agricoles.

Il s’agit d’une collision entre deux camions, l’un a été chargé de moutons et l’autre transportant des ouvrières et ouvrières agricoles. Ceux-ci étaient en route vers Djebel Errihane dans la délégation de Ouslatia pour collecter du romarin.

L’UTAP a réitéré son appel à protéger la vie des femmes agricultrices, recommandant des mesures de couverture sociale qui garantissent leur dignité et récompense leurs sacrifices et leur contribution effective à la réalisation de la sécurité alimentaire et à la promotion de développement économique.

” Les autorités concernées sont responsables de cet accident, parce qu’elles continuent d’ignorer cette affaire du transport agricole et d’agir avec indifférence face aux tragédies survenues “, accuse l’Organisation agricole, dans un communiqué.