Un accord de partenariat sera signé demain mercredi entre le programme Tunisia JOBS, Opportunities & Business Success (JOBS) et l’institution de microfinance Microcred afin d’accompagner cette dernière dans son processus de développement à travers la mise en place de nouveaux outils technologiques pour servir les TPME, l’implémentation de bonne pratiques associées au financement des TPME dans le secteur agricole, le renforcement des capacités des équipes de Baobab et le développement de partenariats avec des fournisseurs de services digitaux et des fintechs.

Cette collaboration entraînera le développement de nouveaux produits et services pour les TPME, favorisant ainsi une meilleure inclusion financière.

Tunisia JOBS, Opportunities & Business Success (JOBS) est un projet quinquennal financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), visant à fournir aux sociétés tunisiennes, et notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les ressources nécessaires en vue de développer leurs ventes, leurs exportations et leur croissance sur la durée, de manière à favoriser la création de l’emploi et de meilleures opportunités économiques à travers l’ensemble du pays.

Baobab Tunisie est une institution de microfinance ayant 18 agences. Elle appartient au Groupe Baobab, un des leaders de l’inclusion financière digitale et présent dans pas moins de 10 pays.