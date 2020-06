L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) est en train de transformer son portail web, accessible à l’adresse www.anme.tn.

L’ANME, dont les principales missions consistent à booster les filières de l’économie d’énergie, garantir plus d’efficacité énergétique et promouvoir le recours aux énergies renouvelables, cible à travers le développement de son site web, une meilleure ouverture au grand public et aussi aux spécialistes du secteur des énergies renouvelables.

Elle prévoit, ainsi, à mettre à leur disposition des informations et des indicateurs actualisés sur le secteur de la maîtrise de l’énergie, à les encourager à produire et à opter davantage pour les énergies alternatives et renouvelables et aussi à les accompagner dans les processus de transition énergétique.

L’ANME envisage de concevoir une nouvelle plateforme web plus développée avec deux interfaces en arabe et en anglais, a-t-elle indiqué, sur la page du ministère de l’Energie.