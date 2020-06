Après évaluation des résultats de la situation de l’épidémie du covid 19 en Tunisie de la part du ministère de la santé publique, du comité scientifique chargé du suivi de la propagation du coronavirus et de l’observatoire des maladies nouvelles et émergentes, le ministère des affaires culturelles a annoncé le retour des festivals et manifestations culturelles et artistiques dans les espaces ouverts à partir du 15 juillet 2020.

Ce retour a mentionné le ministère sera assuré avec une capacité d’accueil normale tout en veillant à appliquer les mesures préventives nécessaires suivant un protocole sanitaire spécifique aux festivals et manifestations artistiques et culturelles qui sera publié au cours de la semaine prochaine.