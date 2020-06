Le ministère de l’Energie, des Mines et de la transition énergétique du Transfert d’énergie a prorogé d’une année de la durée de validité du permis de prospection d’hydrocarbures dit permis ” Douiret ” et ce, à compter du 22 décembre 2019, jusqu’au 21 décembre 2020 au profit de l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières(ETAP) et la société ” Mazarine Energy Tunisia B.V “.

” Au cours de la période d’extension prévue, le programme de travaux engagé par ces deux sociétés et dont le coût total est estimé à deux millions cinq cent mille dollars doit être réalisé “selon le journal officiel de la République tunisienne(JORT) n° 053 du 09 juin 2020.

Situé au gouvernorat de Kébili, ce permis couvre une superficie de 4240 km² . La convention régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis ” Douiret ” a été signé en février 2017.

Le ministère de l’énergie a également, modifié la superficie du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis ” Jenein centre” pour couvrir de 248 Km², soit 62 périmètres élémentaires.