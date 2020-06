Le redressement et la résilience ont été au cœur des travaux de la 63ème réunion de la Commission régionale pour l’Afrique (CAF) de l’Organisation mondiale du tourisme, qui s’est tenue virtuellement, mardi 9 juin 2020, coronavirus oblige.

Objectif : définir les contours d’une action concertée pour un secteur du tourisme encore meilleur et encore plus fort.

Alors que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a pris la tête des efforts pour amorcer le redémarrage mondial du tourisme, sa réunion africaine a rassemblé, en ligne, 140 participants de 30 pays, dont 24 ministres du Tourisme. Y ont également assisté des représentants de 10 organisations internationales et des membres du réseau des Membres affiliés de l’OMT.

Les priorités pour libérer le potentiel touristique de l’Afrique

En plus du défi immédiat posé par la Covid-19, les discussions ont porté sur les grands axes du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique, une sorte de feuille de route pour guider le secteur sur la voie d’une croissance durable jusqu’en 2030.

Ces priorités comprennent notamment le renforcement de l’infrastructure touristique africaine, l’amélioration de la connectivité aérienne, une plus grande facilitation de la délivrance des visas, la sûreté et la sécurité des touristes, un investissement dans la mise en valeur du capital humain et l’amélioration de l’image de l’Afrique dans le monde.

Dans son intervention, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, estime que «l’Afrique possède un potentiel touristique indéniable, tout comme l’est le potentiel du tourisme de jouer un rôle moteur dans le développement inclusif de l’ensemble du continent. L’assouplissement progressif des restrictions sur les voyages, d’abord sur le territoire national puis à l’international, va permettre de profiter de nouveau des multiples retombées sociales et économiques du tourisme. … Le tourisme pourra transformer l’existence de millions de personnes et aider à protéger et à préserver, dans toute sa richesse, le patrimoine culturel et naturel de l’Afrique».

Réaligner le Programme d’action pour l’Afrique

Aux côtés de Pololikashvili, la 63ème réunion de la CAF s’est tenue en présence du président en exercice de la Commission, le ministre zambien du Tourisme et des Arts, Roland Chitotela, et de la commissaire à l’infrastructure et à l’énergie de l’Union africaine, le Dr Amani Abou-Zeid.

Tous les participants ont accueilli favorablement les récentes initiatives annoncées par le secrétaire général de l’OMT pour développer le tourisme africain, comme le concours de promotion de la marque Afrique et une nouvelle approche pour mettre en valeur la gastronomie africaine, un créneau porteur pour le tourisme durable et la création d’emplois.

En préparation de la réunion, les États membres de l’OMT ont été interrogés dans le cadre d’une enquête en ligne sur la façon dont le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique peut permettre de faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 en accélérant le redressement et en renforçant la résilience pour l’avenir.

Les participants ont souhaité que les cinq grands domaines du Programme d’action pour l’Afrique arrivés en tête reçoivent un traitement prioritaire pour appuyer un redressement rapide et durable.

Ces priorités sont les suivantes : libérer la croissance grâce à l’investissement et par des partenariats public-privé efficaces ; promouvoir l’innovation et la technologie ; faciliter la délivrance des visas et améliorer la connectivité ; promouvoir la marque Afrique ; et favoriser une résilience encore plus grande, y compris par un renforcement de la sûreté et de la sécurité des touristes.