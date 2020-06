Le Conseil des ministres a approuvé, dernièrement, le recours de la Tunisie au Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour l’obtention d’un prêt d’une valeur de 30 millions de dinars koweïtiens, soit l’équivalent de 280 millions de dinars (MDT).

Ce prêt, qui sera remboursé sur une période de 30 ans (dont une période de grâce de 7 ans), à un taux d’intérêt fixe de 2%, s’inscrit dans le cadre d’une contribution au financement du programme d’urgence contre les répercussions de la pandémie du coronavirus sur les différents secteurs d’activité.

Une équipe de travail sera constituée, au plus tard le 30 septembre 2020, pour mettre en place un plan d’action adéquat, lequel inclura l’ensemble des actions à financer via ce prêt. Le suivi et la mise à jour de ce plan se fera au cours du mois d’octobre de chaque année.