Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu, lundi, au siège de son département, avec l’ambassadeur du Royaume-Uni, Mme Louise De Sousa.

Le ministre a souligé l’importance des relations d’amitié unissant les deux pays, saluant le niveau de coopération établie entre la Tunisie et le Royaume Uni.

Il a, à cette occasion, exprimé le souhait de renforcer davantage les mécanismes de concertation politique entre les deux pays, indique le département des Affaires étrangères.

Erray a affirmé l’importance de préparer l’étape post-coronavirus à la lumière de l’évolution de la situation pandémique en Tunisie et au Royaume Uni, notamment en ce qui concerne la reprise des activités économiques et du secteur du tourisme et les préparatifs des échéances bilatérales, dont la prochaine session du Forum de dialogue politique, économique et culturel tuniso-britannique.

De son côté, Mme Louise De Sousa a réitéré la volonté de son pays de continuer à soutenir les efforts de la Tunisie pour relever les défis de la transition démocratique au double plan économique et social

Elle a exprimé le souhait des responsables britanniques de rencontrer leurs homologues tunisiens pour examiner les moyens de développper la coopération tuniso-britannique dans les différents domaines.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont en particulier le développement de la situation en Libye et en Palestine.