Les quantités de fruits exportées se sont accrues de 28%, depuis le début de l’année, jusqu’à la première semaine de juin 2020, pour une valeur de 28 millions de dinars (MD), en dépit de la fermeture des frontières et de la suspension des vols aériens, décidée pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Selon le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIF), les quantités des fruits exportées ont atteint 8940 tonnes contre 6961 tonnes au cours de la même période de 2019.

La Tunisie a exporté les fruits, au cours de cette période à 17 pays, dont la Libye, (3300 tonnes pour une valeur de 6,4 MD), l’Italie (3312 tonnes pour 5,4 MD), les Emirats arabes unis, (242 tonnes pour 3,2 MD), l’Arabie saoudite (200 tonnes d’une valeur de 2,6 MD), le Qatar ( 211 tonnes à 2,3 MD), et la Russie (303 tonnes pour 1,6 MD).

Les exportations de et envers les pays du Golfe ont été assurées à travers les vols de rapatriement des Tunisiens bloqués dans ces pays. Prés de 13 variétés ont été exportées vers ces pays, à savoir les pastèques (3905 tonnes pour 5,9 MD), les pêches (2477 tonnes pour 8 MD), les abricots (854 tonnes à plus 2,7MD), et les fraises (368 tonnes à 5 MD).