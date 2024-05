Le directeur de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Ramzi Trabelsi, a déclaré à l’Agence TAP, que la tendance à la baisse des prix se poursuivra en cette période, en particulier pour les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les concombres, les courges et la plupart des variétés de fruits (pêches, abricots, melons, pastèques, prunes et pommes d’été).

Il a également considéré que les niveaux de prix enregistrés au cours du mois précédent sont généralement satisfaisants pour la plupart des produits (pommes de terre, oignons, petits pois, haricots verts, pommes, fraises, oranges maltaises…).

D’autre part, il a reconnu que les prix des viandes blanches, notamment de la volaille, ont enregistré une tendance à la hausse à partir de la deuxième quinzaine du mois d’avril, laquelle s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois pour ensuite baisser progressivement au cours de la première semaine du mois de mai.

Selon les données de l’Observatoire de l’offre et des prix, les quantités de produits agricoles affluant au marché de gros de Bir El Kassa au cours du mois d’avril 2024 ont augmenté de 18 % par rapport au mois d’avril 2023. Il s’agit principalement, des fruits (+116 %), tandis que les quantités des poissons (-47%) et des légumes (-1%) ont diminué.

L’augmentation des quantités arrivées au marché de gros de Bir El Kassaa, en particulier les quantités de fruits, s’est répercutée sur les niveaux de prix au cours de la même période, réduisant le prix moyen des fruits d’environ 52% et celui des légumes d’environ 13%, abaissant ainsi le prix moyen global des produits agricoles d’environ 5%.