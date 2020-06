Une équipe composée d’enseignants, d’étudiants et de techniciens de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (Eniso), a réussi à créer la dixième version d’un respirateur artificiel et générateur d’oxygène à haut débit, a indiqué, mercredi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Slim Choura dans un entretien accordé à la TAP.

Choura a affirmé que l’Eniso a reçu une commande pour l’acquisition de 1000 unités de cet appareil, qui sert à favoriser la respiration naturelle des patients contaminés par le Coronavirus, annonçant que l’Ecole procédera à sa fabrication pour la fourniture de cette commande.

Il a indiqué que le coût de ce dispositif est d’environ 25% inférieur à son prix à l’importation, notant que la deuxième version de l’appareil a été livrée à l’hôpital Farhat Hachad à Sousse dans le cadre du soutien aux efforts de lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Choura a également souligné que l’Institut d’études technologiques de Jendouba avait mis en place un robot stérilisant capable de mesurer la température et de servir les repas aux patients du Covid-19, ajoutant que le même institut a réussi à fabriquer un respirateur artificiel, du matériel de protection et des circuits de stérilisation.

Il a annoncé qu’une centaine d’idées de projets émanant des facultés, des écoles, des laboratoires et des centres de recherche, bénéficieront du financement, en partenariat avec les industriels. Ces projets, sont enregistrés sur la plateforme numérique “Recherche et développement-Tunisie” créée en partenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Santé, et le ministère des technologies de la Communication.