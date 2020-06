Les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, par rapport à toute autre source de nouvelle électricité à base de combustibles fossiles, c’est ce qui ressort du nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA), sur le ” Coût de la production d’énergie renouvelable en 2019 “, publié mardi.

Le rapport souligne ” qu’au cours des dix dernières années, l’amélioration des technologies, les économies d’échelle, la compétitivité des chaînes d’approvisionnement et l’expérience croissante des développeurs ont entraîné une forte baisse du coût de l’électricité provenant de sources renouvelables “.

D’après les données recueillies par l’IRENA sur quelque 17 000 projets en 2019, depuis 2010, le coût de l’énergie a baissé de 82% pour le solaire photovoltaïque, de 47% pour l’énergie solaire à concentration (CSP), de 39% pour l’éolien terrestre et de 29% pour l’éolien offshore.

En 2019, le coût de 56% de toute la capacité de production d’énergies renouvelables à l’échelle industrielle nouvellement mise en service était inférieur à celui de l’option la moins chère à partir de combustible fossile.

En 2020, indique encore la même source, malgré la pandémie du COVID-19, la production d’électricité à base d’énergies renouvelables continue d’augmenter. L’amélioration continue de la compétitivité des énergies renouvelables, mais aussi leur modularité, leur capacité d’évolution rapide et leur potentiel en matière de création d’emplois sont autant d’attraits pour les pays et communautés qui réfléchissent à des solutions de stimulus économique.

Toujours selon l’IRENA, les énergies renouvelables peuvent aligner les mesures de relance à court terme sur les objectifs de développement durable à moyen et long termes en matière d’énergie et de climat.

L’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne terrestre offrent des solutions simples, rapides à mettre en œuvre, tandis que les technologies de l’éolien offshore, l’hydroélectricité, la bioénergie et la géothermie constituent des options d’investissement complémentaires, rentables à moyen terme.

” Nous avons atteint un tournant important dans la transition énergétique. Tant sur le plan environnemental qu’économique, les arguments en faveur de l’installation de nouvelles centrales à charbon ou du maintien de celles qui existent sont injustifiables “, a déclaré, à ce titre, le directeur général de l’IRENA Francesco La Camera.

” De plus en plus, les énergies renouvelables sont la source de nouvelle électricité la moins chère. Leur potentiel pour stimuler l’économie mondiale et créer des emplois est considérable.

Les investissements dans les énergies renouvelables sont stables, rentables et attractifs ; ils offrent des rendements constants et prévisibles, et l’économie tout entière profite de leurs bénéfices.

” Les efforts déployés par les nations pour relancer les économies après la crise du COVID-19 doivent reposer sur les énergies renouvelables La stratégie mondiale de relance doit être une stratégie verte “, a ajouté La Camera. Rappelons que l’Etat tunisien s’est engagé à intégrer les énergies renouvelables dans la production d’électricité à hauteur de 30% à l’horizon 2030.

Parmi les principales actions de la stratégie adoptée en la matière, figurent la mise en place d’un programme ” Plan Solaire Tunisien ” (PST), et l’accès du secteur privé à l’investissement dans la production d’électricité à partir des ressources renouvelables.