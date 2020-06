Selon les derniers chiffres publiés par le Centre de contrôle et de prévention des maladies africain (CDC Afrique), l’ensemble du continent africain comptait, au 31 mai 2020, près de 140 000 cas confirmés, plus de 4 000 morts et 59 500 guérisons.

Le CDC Afrique indique que les pays les plus affectés par la Covid-19 sont l’Afrique du Sud (près de 28 000 cas confirmés), l’Egypte (21 00 cas), l’Algérie (plus de 9 000 cas) confirmés, le Maroc (environ 8 000 cas) et le Ghana (7 800 cas confirmés).

De ce fait, l’Afrique du Nord redevient la région du continent la plus touchée en termes de nombre de cas confirmés de Covid-19, mais aussi en termes de nombre de décès.

Toutefois, pour l’heure, le continent africain demeure est la partie du monde la moins affectée par la pandémie de la Covid-19, comparativement, à l’Europe, aux Amériques et à l’Asie. Mais jusqu’à quand ?