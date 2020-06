Trente jeunes leaders de la société civile, mèneront la campagne “10 jours pour la Méditerranée “, comprenant une trentaine d’initiatives se déroulant conjointement entre le 1er et le 30 juin 2020, dans le sud de la Méditerranée pour sensibiliser les citoyens aux enjeux écologiques dans la région.

Cette action est développée et soutenue par le programme régional “Dialogue Med for Rights and Equality “, financé par l’UE, dans 10 pays du sud de la Méditerranée, à savoir la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine et la Syrie.

Ces jeunes leaders ont participé au premier Bootcamp du Med Dialogue Fellows sur le thème “Relever les défis écologiques en Méditerranée” en janvier 2020.

Ils mèneront des campagnes locales de sensibilisation, des formations et des actions de plaidoyer afin de promouvoir des pratiques durables et des mesures de protection de l’environnement autour de quatre thèmes principaux: le changement climatique, l’agro-écologie et les forêts, les déchets plastiques et la pollution marine.

“10 jours pour la Méditerranée, est une campagne qui représente l’impact considérable des acteurs de la société civile, lorsqu’ils agissent en masse face aux défis politiques communs dans toute la région méditerranéenne. Cette action commune encourage les pratiques essentielles et de base pour protéger l’environnement, y compris informer, mobiliser les citoyens, et contribuer à réduire les effets croissants du changement climatique “, a déclaré Gianluca Solera, Chef de Fil du Programme Med Dialogue for Rights and Equality.

Le Med Dialogue for Rights and Equality, est un programme régional d’assistance technique, financé par l’Union européenne, d’une durée de trois ans (2019-2022), qui a pour objectif général de renforcer le rôle des organisations de la société civile (OSC) actives à l’échelle régionale dans la construction du développement durable, la cohésion et la résilience, ainsi que dans la prise de décision politique dans le voisinage méridional et l’espace euro-méditerranéen.

L’action commune 10 jours pour la Méditerranée a été développée à travers un processus de débat et un parcours de renforcement des capacités de jeunes leaders sur les défis environnementaux et écologiques qui menacent la région de la Méditerranée.