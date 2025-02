L’Agence foncière d’habitation (AFH) a consacré, dans le cadre de son projet ” Jardins de Tunis” , une superficie de 74 hectares pour la construction d’une cité écologique, dont les travaux s’achèveront prochainement, a indiqué le Président directeur général de l’AFH Rejeb Araoud.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, Araoud a précisé que dans cette cité écologique, près de 35 hectares seront consacrés à la réalisation d’un parc urbain, qui constitue la plus grande composante.

Et d’ajouter que cette composante du projet qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation de l’agence vers le respect et la préservation de l’environnement, sera généralisée sur tous les autres projets programmés par l’AFH dans les différents gouvernorats du pays.

“Jardins de Tunis”, le plus grand projet de l’AFH, situé entre les gouvernorats de Tunis et de la Manouba, est réalisé sur une superficie de 303 hectares, moyennant un coût de global de 400 millions de dinars (MD).

Il s’agit d’une enveloppe importante pour l’AFH , s’inscrivant dans le cadre de la stratégie mise par le ministère de l’Equipement et de l’habitat, en coordination avec les structures de l’Etat.

Ce nouveau pôle urbain, qui contient tous les types de lotissements (individuels, collectifs, multifonctionnels, des constructions verticales de 16 étages…), abritera 60 mille habitants pour près 12 mille unités d’habitation individuelle.

Les superficies des lotissements dans ce projet commencent à partir de 300 mètres carrés m2, et le prix de vente du mètre carré pour un logement individuel a été fixé à 250 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée (HTVA).

Composé de 5 tranches, le projet qui vise à organiser une zone résidentielle moderne, intégrée et respectueuse de l’environnent, a enregistré un taux d’avancement de 70%. Les deux premières tranches sont déjà exploitées et les travaux pour les tranches restantes sont en cours de réalisation, a conclu le responsable.