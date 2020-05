La société « Japanese Motors Company » (JMC), concessionnaire HONDA Motor en Tunisie, annonce des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation économique engendrée par la crise de la Covid-19.

Ces annonces concernent notamment une révision tarifaire de toute sa gamme grâce aux directives et au support octroyés par HONDA MOTOR COMPANY.

Ce changement de plan tarifaire, étudié conjointement avec le constructeur, vise à offrir au consommateur tunisien les voitures HONDA à des prix plus adéquats à la situation économique matérialisée par une baisse du pouvoir d’achat du consommateur.

Pour sa part, JMC annonce que cette révision tarifaire, obtenue grâce au support de HONDA MOTOR, n’est en aucun cas une promotion éphémère mais que ces tarifs resteront en vigueur tout au long de l’exercice 2020, et ce dans la limite des stocks disponibles.

HONDA Tunisie informe également que toutes les mesures sanitaires pour la prévention contre la Covid-19 ont été prises, à savoir :

– la désinfection de tous les locaux et de tous les véhicules dans le showroom et à la livraison ;

– la prise de température à l’entrée du site de JMC ;

– le port obligatoire du masque de protection aux employés et aux visiteurs ;

– la mise à disposition des visiteurs de gels hydro alcooliques, gants et masques chirurgicaux.

A PROPOS DE HONDA

Fondé en 1948, HONDA Motor Co. Ltd est une firme japonaise spécialisée à l’origine dans la fabrication de motocyclettes.

Quinze ans plus tard, en 1963, il élargit ses activités à la production de quatre-roues. Son initiative audacieuse est couronnée de succès au point qu’à l’heure actuelle, HONDA Motor figure parmi les plus grands fabricants de voitures du monde.

En 2019, avec plus de 4,6 millions de véhicules vendus, HONDA occupait la quatrième place du classement mondial des constructeurs.

Outre cette performance globale et forte de modèles mythiques dont certains en sont à leur 10ème génération, à l’instar de la CIVIC, HONDA a pu placer 2 véhicules (le grand SUV HONDA CR-V et la berline compacte sportive HONDA Civic) au top 5 des modèles les plus vendus au monde en 2019.

La renommée de HONDA est également due à l’extrême fiabilité de ses véhicules, puisque plusieurs études et baromètres de par le monde la placent parmi les marques les plus fiables au monde.

A ce jour et depuis ses débuts, HONDA MOTORS a commercialisé plus de 114 millions de véhicules.

Pour plus d’infos, le site web www.honda.tn ou sa page Facebook https://www.facebook.com/hondatunisie