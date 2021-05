Journée portes ouvertes et avantages conséquents

La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, annonce la signature d’un contrat de partenariat avec le syndicat des pharmaciens d’Officine de Tunisie (SPOT).

S’associant à un corps professionnel à la fois actif et réparti sur l’ensemble du territoire national, Honda Tunisie cible une population commerciale significative. Les pharmaciens qui vont choisir un véhicule Honda auront des avantages en numéraire (tarification préférentielle) et en nature (avantages et facilités au niveau du service après-vente) pour bâtir une relation de confiance de longue durée.

Etant un acteur incontournable dans la guerre ouverte contre la pandémie covid-19, cette convention est une sorte de reconnaissance de la part de la marque envers les pharmaciens tunisiens. Ces professionnels de la santé n’ont pas renoncé à leur mission pour mettre à la disposition des tunisiennes et des tunisiens les médicaments et les outils de protection nécessaires.

Journées portes ouvertes pour découvrir la gamme

A l’occasion de la concrétisation du contrat, JMC organise des journées portes ouvertes pour les pharmaciennes et les pharmaciens dans son showroom sis route de Gammarth. L’équipe commerciale du concessionnaire est mobilisée pour accueillir les adhérents du syndicat des pharmaciens d’Officine de Tunisie (SPOT) et les accompagner pour découvrir la gamme Honda disponible sur le marché tunisien. Une expérience inédite couronnée par des surprises et des gadgets pour l’ensemble des visiteurs.

A travers cette convention, la société JMC poursuit le déploiement de sa stratégie commerciale basée sur l’innovation et le ciblage étudiée, à l’image d’une marque qui commence à prendre une nouvelle dimension sur le marché tunisien.

Tirant profit de son retour commercial durant l’année 2020, Honda tend à maintenir cette tendance positive pour l’année en cours tout en maintenant la qualité de service à la pointe.