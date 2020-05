L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a publié un ensemble de directives pour qu’émerge de la COVID-19 un secteur du tourisme encore plus fort et encore plus durable. Les directives insistent sur la nécessité d’agir résolument, de rétablir la confiance et, à mesure que l’OMT renforce son partenariat avec Google, de miser sur l’innovation et la transformation numérique du tourisme mondial.

Les directives ont été élaborées en consultation avec le Comité de crise pour le tourisme mondial. Elles visent à aider les pouvoirs publics et le secteur privé sur la voie du redressement après cette crise sans équivalent. Selon le moment auquel interviendra la levée des restrictions sur les voyages, l’institution spécialisée des Nations Unies prévient que les arrivées de touristes internationaux pourraient chuter dans des proportions comprises entre 60 % et 80 %. Ce sont de 100 à 120 millions d’emplois qui sont menacés et il pourrait y avoir une perte de 910 à 1 200 milliards d’USD au niveau des exportations.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : «Ces directives offrent aussi bien aux gouvernements qu’aux entreprises un ensemble complet de mesures destinées à les aider à rouvrir le tourisme de manière sûre, fluide et responsable. Elles sont le fruit de la coopération renforcée qui a caractérisé la réaction du tourisme face à ce défi commun, en s’appuyant sur le savoir et les contributions de l’ensemble des composantes des secteurs public et privé et de plusieurs organismes des Nations Unies, dans le cadre plus large de l’action du système des Nations Unies».