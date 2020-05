Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1,221 milliard de dinars durant le premier trimestre 2020, contre 1,135 milliard de dinars sur la même période de l’année 2019, soit une progression de 7,6%.

Le revenu global net des 7 sociétés de leasing cotées a diminué de(-2,20%) durant le premier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019, pour atteindre 107 MDT contre 105 MDT.

Les 4 compagnies d’assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 286 MDT contre 280 MDT, soit une évolution de 2%.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Delice Holding et SFBT) a progressé de 2,9% pour passer de 1,071 milliard de dinars à 1,102 milliard de dinars. Dans ce même secteur, les quatre concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global régresser de (-11%) durant le premier trimestre 2020 pour se situer à 208 MDT contre 233 MDT au premier trimestre 2019.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a augmenté de 6,2% au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019, pour atteindre 391 MDT contre 369 MDT.

Sur neuf secteurs, trois ont vu leurs revenus augmenter. Le secteur des sociétés financières a réalisé la plus forte progression avec 5,4% suivi par le secteur Biens de consommation avec 1,6%.

Parmi les cinq secteurs en baisse, la plus forte baisse revient au secteur télécommunication avec (-49,4%).

Huit sous-secteurs ont marqué des performances négatives. Les plus fortes baisses reviennent aux Matières premières avec (-25,6%), à la Chimie avec (-23,9%) et aux Biens et Services Industriels avec (-17,8%).