Un webinaire a été organisé le 21 mai 2020 dans le cadre du projet Innov’i–EU4Innovation, projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, et en partenariat avec le ministère tunisien de l’Industrie et des PME et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Ce webinaire avait pour thématique principale la présentation des résultats de l’étude sur le rôle du crowdfunding en tant qu’instrument de relance économique post-crise en Tunisie, menée en coordination avec le ministère des Finances, la Banque centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier, la CONECT et l’UTICA.

Selon un communiqué d’Expertise France, cette rencontre a enregistré la participation de Salah Ben Youssef, ministre de l’Industrie et des PME, Omar Bouzouada, directeur général de l’APII, Arnaud Poissonnier, fondateur de Babyloan.org, et Mazen Alkassem, expert technique international chez Expertise France.

Elle vient mettre en exergue l’importance de la promulgation de la loi crowdfunding, dont un projet de loi a été soumis à l’ARP le 21 février 2020, et né d’une approche participative tel que mentionné par M. Ben Youssef.

L’étude présentée dans le cadre de ce webinaire a d’abord mis en lumière les différents mécanismes du « crowdfunding », en explorant le potentiel dans la relance économique post-crise, soulignant notamment son rôle de support aux TPE, PME et startups tunisiennes, en parallèle aux mesures de relance économique et de soutien prises par le gouvernement tunisien.

En deuxième partie de la présentation, M. Poissonnier a partagé avec les panélistes et l’audience ses recommandations autour du rôle du crowdfunding en tant qu’instrument de relance économique post-crise en Tunisie.

L’expert a souligné le rôle de cet instrument de financement, et du mécanisme de don-récompense en particulier, en tant qu’allié des porteurs de projet, outil incontournable dans la création de startups, de soutien aux entreprises existantes et de mobilisation citoyenne sur des projets de collectivités à l’échelle locale.

Outre les panélistes, ce webinaire a enregistré la participation de plus de 4 000 personnes. Plusieurs questions ont été soulevées par les participants autour de cette thématique :

– Comment le don-récompense peut aider les entrepreneurs à lancer leurs startups, combien peut lever une campagne de ce genre ?

– Concrètement, comment le crowdfunding peut dynamiser l’économie et contribuer à la réduction du chômage des jeunes ?

– Quelles intuitions publiques auront les rôles de contrôleurs, surveillants de l’opérationnalisation de la loi ?

Expertise France souligne qu’il est possible de revoir le webinaire sur la page Facebook et la chaîne Youtube Innov’i – EU4Innovation ou sur la page Facebook de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation.

L’étude est disponible sur le site web www.innovi.tn

A propos du projet Innov’i – EU4Innovation

Le projet Innov’i – EU4Innovation, est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne à hauteur de 14,5 millions d’euros, et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat tunisien.

En savoir plus : www.innovi.tn

A propos d’Expertise France

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents.

Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développement durable et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation de l’Agenda 2030.

En savoir plus : www.expertisefrance.fr