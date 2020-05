Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a affirmé que le gouvernement est déterminé à aller de l’avant sur la voie des grandes réformes, en particulier celle de la numérisation de l’administration publique.

Fakhfakh s’exprimait, mercredi, au cours d’une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de présentation des voeux pour l’Aïd el-Fitr, en présence des agents et cadres de la Présidence du gouvernement.

Il a, à cette occasion, tenu à saluer les progrès qui ont été accomplis, au cours de ces trois derniers mois, en matière de digitalisation des services de l’administration et d’organisation du télétravail. Ceci, a-t-il dit, a contribué à fluidifier le quotidien des citoyens et alléger la bureaucratie qui “ronge l’administration et ralentit le processus des réformes”.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, insisté sur l’importance de bien se préparer à la phase post-coronavirus, celle des vraies réformes qui attendent le pays.

D’autre part, Elyes Fakhfakh a salué les efforts de tous les agents, cadres et fonctionnaires de l’Etat dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et dans la garantie de la bonne marche des différents services publics pendant les phases de confinement total et de déconfinement ciblé.

“La Tunisie a réussi à gérer la crise du Covid-19 grâce aux efforts de l’administration tunisienne et des citoyens qui ont respecté les dispositions et mesures prises par le gouvernement”, a-t-il estimé.

Et d’ajouter que cette réussite n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail sérieux, d’énormes sacrifices et de grands efforts collectifs.