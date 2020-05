Programme ambitieux en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de l’inclusion économique de la jeunesse dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le projet Safir entre dans sa phase opérationnelle, avec le lancement de deux premiers appels à candidatures à destination d’incubateurs et d’organisations de la société civile.

Plus de 1 000 jeunes bénéficieront de ce programme.

60% de la population d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient est âgé de moins de 30 ans. Soutenu par l’Union européenne, Safir vise à créer un environnement propice à l’engagement citoyen de cette génération, qui aspire à un nouveau modèle de société et de gouvernance plus inclusif, plus juste et plus durable.

Lancé en mars 2020, le projet repose sur 3 piliers :

le soutien à plus de 1 000 jeunes porteurs de projets à impact social, culturel ou environnemental ;

la structuration et le développement d’un réseau régional d’acteurs de l’accompagnement ;

la création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Avant le lancement, au mois de septembre, d’un appel à candidatures à destination de jeunes porteurs de projets et d’universités, Safir a entamé, le 19 mai 2020, le processus de sélection des incubateurs et des organisations de la société civile. Ces derniers auront pour mission d’accompagner vers l’excellence, pendant les 4 prochaines années, 1 000 jeunes acteurs du changement dans la région.

Au terme de cette 1ère étape, prévue à la fin du mois de juin 2020, l’Institut français ainsi que les incubateurs tunisien et libanais -Lab’ess et Pitchworthy- aideront 8 incubateurs locaux à consolider et uniformiser leurs méthodologies d’accompagnement de projets.

L’Institut français et l’Arab NGO Network for Development (ANND) proposeront parallèlement à 21 organisations de la société civile un programme de renforcement de leurs techniques de formation au plaidoyer.

Les structures retenues intégreront enfin un réseau d’acteurs régionaux et internationaux afin d’œuvrer à la mise en place d’une dynamique régionale d’engagement citoyen durable.

Les appels à candidatures sont ouverts jusqu’au 26 juin sur le site www.safir-eu.com. A noter au passage que l’Institut français est le chef de file du projet Safir, dont la mise en œuvre repose sur un consortium composé de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de CFI, des incubateurs tunisien et libanais (Lab’ess et Pitchworthy), et du réseau d’ONG Arab NGO Network for Development (ANND).

Safir se déploie, de 2020 à 2024, dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, à savoir : Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Palestine, Liban, Jordanie, Libye et Syrie.

Plus d’informations sur le site : www.safir-eu.com

A propos de :

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) – L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est le premier réseau universitaire au monde avec 990 établissements membres dans 118 pays, et 59 implantations réparties sur les cinq continents.

Opérateur expert en recherche et savoir de la Francophonie créé il y a près de 60 ans, l’AUF intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou encore le développement durable.

Arab NGO Network for Development (ANND) – Réseau régional d’organisations de la société civile couvrant 12 pays arabes, 9 réseaux nationaux et 23 organisations membres, l’ANND soutient depuis 20 ans les actions de plaidoyer en faveur de réformes socio-économiques liées aux objectifs de développement durable et fondées sur les droits humains.

CFI, agence française de développement médias – Filiale de France Médias Monde et opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, CFI favorise le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du Sud-Est. L’agence s’investit aux côtés des 3 médias et des acteurs de la société civile engagés pour une information pluraliste et démocratique, et en faveur du développement durable.

Lab’ess –Premier incubateur social tunisien et co-fondateur du réseau Économie Sociale et Solidaire “Chabaka.tn”, le Lab’ess vise à contribuer activement au développement durable des acteurs de l’innovation sociale pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques du territoire tunisien.

Pitchworthy/ALtCity Impact – Accélérateur libanais, Pitchworthy mène des actions d’accompagnement et de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat social et accompagne plus de 350 entreprises sociales depuis 2015.

Institut français

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents sur les cinq continents.