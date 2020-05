La Tunisie a affirmé dimanche l’importance de conjuguer les efforts et de renforcer la solidarité africaine pour relever les défis actuels, s’agissant notamment de la lutte contre le Covid-19 et ses effets sur les pays et les peuples du continent africain.

Dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion de la Journée de l’Afrique, la Tunisie fait part de sa détermination, en cette étape critique et en tant que représentante de l’Afrique au Conseil de sécurité, à défendre les questions qui se posent dans le continent.

La Tunisie mettra à cet égard tout en œuvre pour contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde, à bâtir la confiance et à encourager le dialogue, la solidarité et la coopération entre tous les pays membres, souligne la même source.

Et d’ajouter:” La Tunisie ne ménagera aucun effort pour aller de l’avant vers une intégration africaine et la garantie des conditions propices pour un développement prospère et durable répondant aux aspirations des peuples du continent africain et aux objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour le développement”.

La Tunisie célèbre demain lundi 25 mai à l’instar des peuples et pays africains, la Journée de l’Afrique. Une occasion renouvelée pour mettre en avant la place de choix accordée par la Tunisie au continent africain, lit-on de même source.