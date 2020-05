De quelles prestations financières parle-t-on également lorsque, d’un côté, on entend à la radio le PDG de la Poste tunisienne faire l’éloge des services financiers offerts au public et l’ouverture ‘technique’ sur PayPal, et de l’autre côté, on voit des centaines de citoyens faire la queue (à gauche file des femmes et à droite file des hommes) devant le bureau de la Poste à El Mourouj 3 où ils entrent un par un après avoir passé souvent 2 à 3 heures debout dans la file?

Ceci nous rappelle les années 1960 lorsqu’on voyait les gens faire la queue devant la délégation pour recevoir un don (2 kg de semoule, 100 g de sucre, 10 à 15 g de thé noir et 10 cl d’huile végétale).

Cette crise du coronavirus a entraîné la paralysie totale de l’administration, particulièrement le secteur public tunisien qui, outre la fermeture obligatoire, a prolongé les vacances. Sinon comment explique-t-on que pendant le confinement partiel, plusieurs agences de la STEG, de la SONEDE ou des recettes des finances demeurent fermées ?

On nous dit qu’il faudra se diriger vers internet et vers le règlement des factures à distance. C’est parfait. Sauf que certains citoyens profitent de cette aubaine pour retarder le règlement de leurs factures, mais d’autres se sont empressés sur les portails web pour régler leurs factures de consommation de la STEG ou de la SONEDE.

Mais problème : les portails et les plateformes de paiements de ces entreprises n’ont pas été dimensionnés pour un trafic intense, et sont donc pour la plupart soit “hors-service“, soit trop lents. Il faut à l’usager de la patience et parfois plusieurs tentatives voire plusieurs jours pour pouvoir faire passer une transaction de paiement.

Et pour illustrer nos propos, nous vous laissons le soin de lire la réponse de la SONEDE suite à l’inaccessibilité de son site web :

«Nous vous informons (…) que la SONEDE procède à une mise à niveau de son site web, une actualisation de l’état de votre compte sera faite dans les brefs délais pour pouvoir suivre l’état de vos factures.

Vous pouvez également régler vos impayées sur le site Fatouranet à l’adresse suivante https://www.fatouranet.poste.tn/fn/home.jsp ou à n’importe quel district SONEDE.

Vous trouverez ci-joint la liste des impayés pour votre référence.

Merci pour votre compréhension ».

Et après on nous parle de digitalisation et d’entreprises publiques déficitaires, alors qu’elles sont même incapables de recevoir leurs règlements.

Maarouf