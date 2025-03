L’impératif de développer et de démocratiser le système de paiement électronique a été centre d’une séance de travail tenue récemment, entre le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul et le président du Conseil Bancaire et Financier (CBF), Néji Ghandri.

Lors de cette réunion tenue, au siège de l’UTICA, en présence des membres du bureau exécutif de l’organisation patronale et de représentants du CBF, l’accent a été mis sur la nécessité de proposer aux citoyens des cartes bancaires à des coûts avantageux, qui puissent leur offrir une facilité de paiement.

Evoquant la plateforme « TuniChèque », les participants ont jugé indispensable de résoudre les problèmes entravant le bon fonctionnement de cette plateforme et d’organiser des sessions d’information sur son utilisation. Dans ce contexte, les présidents de l’Utica et du CBF ont souligné l’importance de la réussite de cette nouvelle plateforme, appelant à réduire l’utilisation du cash, qui ne fait qu’alimenter l’économie informelle.

D’autre part, les deux parties ont discuté des moyens à même de restructurer les entreprises classées par les banques, à la lumière des résultats de la réévaluation juridique des actifs immobiliers et des biens meubles de ces entreprises, et ce, dans l’objectif de leur faciliter l’accès au financement et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle économique et social.

Elles ont, par ailleurs, insisté sur l’impératif de soutenir les petites et moyennes entreprises face aux obstacles entravant leur pérennité, d’appuyer le secteur de l’exportation, de diversifier les sources de revenu sur le plan national et d’améliorer la balance commerciale ainsi que la balance des paiements.