Le Bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé au cours de sa réunion périodique, jeudi, à la révision des décrets ayant trait au fonds des catastrophes naturelles surtout en ce qui concerne la définition des catastrophes, du taux de déduction et des agriculteurs ciblés.

Il a, a en plus, réfuté la manière dont le guide des procédures spécifiques au fonds des catastrophes naturelles est élaboré, forme et contenu.

Par ailleurs, Il a exhorté les autorités compétentes à veiller à garantir de meilleures conditions pour réussir la saison agricole surtout pour la collecte, le transport et le stockage des céréales, appelant le ministère de l’Equipement à accélérer les travaux de la réhabilitation des pistes agricoles afin de se prémunir contre les incendies et d’éviter les pertes.

Parallèlement, l’organisation agricole a exhorté le ministère du Commerce à soutenir les efforts pour la résorption et le stockage des quantités additionnelles de pommes de terre saisonnières afin de renforcer le programme de stockage régulateur et d’aider à réguler le marché et à garantir les intérêts des producteurs.

Elle a, en outre, exprimé son inquiétude quant à la situation intenable des marchés de gros et des marchés de bétail, insistant sur la nécessité d’accélérer leur mise à niveau et d’améliorer leurs infrastructures et leurs services, en s’adaptant aux volumes de déductions et des tarifs imposés aux agriculteurs tout en répandant à leurs attentes .