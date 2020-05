Une étude menée sur le rôle du crowdfunding comme instrument de la relance économique tunisienne post-Covid-19, sera présentée jeudi , lors d’un évenement en ligne, organisé par “Innov’i – EU4Innovation”, un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie.

Cette étude présente une estimation du potentiel du crowdfunding, des exemples dans la région ou à l’international sur le sujet, et un scénario spécifique au contexte local et ce dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation, et en coordination avec l’APII, le MIPME, le MinFin, la BCT, le CMF, la CONECT et l’UTICA. Elle explore plus en détails, la contribution de ce mécanisme en parallèle aux efforts de relance économique et de support des TPE, PME et startups tunisiennes, prises par le gouvernement.

Le crowdfunding est un terme anglais pour désigner un ” financement participatif “. Cela signifie qu’un grand nombre de personnes sont amenées à participer à l’élaboration, en termes économiques et financiers, d’un projet.

A préciser que le projet “Innov’i – EU4Innovation”, est financé par l’Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France. L’évènement en ligne se tiendra le jeudi 21 mai courant, à partir de 14h30, pour présenter les résultats de l’étude et sensibiliser les preneurs de décision et le public aux bénéfices de ce mécanisme.

Les intervenants sont MM. Salah Ben Youssef, Ministre de l’industrie et des PME, Arnaud Poissonier, Fondateur Babyloan.org et Mazen Alkassem, Expert technique international, Expertise France.