Les travaux de 4000 projets d’une valeur de 6300 Millions de Dinars (MD) ont repris progressivement après leur arrêt à cause de la pandémie Covid-19, a annoncé le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Moncef Siliti.

Parmi ces projets, figurent 23 projets visant la protection de la ville de Tunis contre les inondations d’une valeur totale de 217 MD.

Actuellement, le travail est axé sur la réalisation des projets d’infrastructure dans les délais fixés et le démarrage des projets programmés après l’achèvement des études nécessaires et l’identification des sources de financements, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a pris connaissance de l’état d’avancement (80%) du projet de l’échangeur de l’aéroport financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour une enveloppe de 75 millions de dinars.

Le projet sera achevé vers la fin de cette année et sera l’un des principaux projets routiers reliant la route X avec la route nationale n°10 menant à La Soukra (gouvernorat de l’Ariana), a ajouté Siliti.

Le projet consiste en l’aménagement de trois tunnels au niveau de la route X et d’un pont d’une longueur de 1100 mètres dont la circulation est assurée à double sens, ce qui facilitera le trafic pour les usagers venant de La Marsa en direction de la Charguia 2.

Il s’agit également d’aménager une rocade reliant la route nationale n°10 à la Soukra, un quatrième tunnel et une route circulaire à deux voies ouvertes aux usagers venant de la Soukra en direction de l’aéroport.

Le projet allégera la circulation sur la route Marsa/ aéroport vers Charguia 2 et Tunis par laquelle passent plus d’un million et 400 000 véhicules par jour. Ce nombre sera doublée après l’achèvement du projet, réalisé par une main d’œuvre 100% tunisienne.