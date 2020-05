Le ministère des affaires sociales a autorisé mardi les employés des boutiques commerciales à travailler le soir et pendant les weekends durant cette dernière période du Ramadan.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère a souligné la nécessité de respecter les heures du couvre feu, d’appliquer les mesures du confinement ciblé et de respecter les mesures de protection pour se protéger contre le coronavirus, conformément au manuel de protection et de prévention élaboré à cet égard et publié sur les sites : www.social.tn et covid19.tn.