Les services vétérinaires chargés du contrôle sanitaire à l’importation et à l’exportation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ont poursuivi leur activité durant le confinement sanitaire général, rassure le ministère de l’Agriculture, lundi. Environ 353 opérations de contrôle ont été effectuées, ainsi, dont 232 opérations à l’exportation et 121 opérations à l’importation.

Selon le ministère de l’Agriculture, les exportations de 525,4 tonnes de viande de volailles, 240 mille œufs, 228,8 tonnes de fruits de mer congelés, 421,3 tonnes de conserves et environ 200 tonnes de thon rouge engraissé ont été approuvées par ces services.

S’agissant des produits laitiers, les services vétérinaires frontaliers ont approuvé l’exportation de 656 tonnes de fromages, 102 tonnes de yaourt, 1870 tonnes de lait reconstitué, 9 tonnes d’escargot et 13950 tonnes de sel marin.

Un contrôle à l’importation a concerné les animaux destinés à l’élevage (volailles, poissons…) ainsi que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale.

Pour ce qui est des denrées destinées à la consommation humaine, les opérations de contrôle ont concerné 350 tonnes de viandes rouges, 1020 tonnes de thon congelé destiné à la transformation, et 1512 tonnes de produits laitiers (293 tonnes de fromages, 213 tonnes de lait concentré et 700 tonnes de préparations laitières destinées à l’usage industriel).