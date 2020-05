OPPO salue le travail colossal des professionnels de la santé tunisiens. Les médecins et les infirmières du SAMU 01 font face à de nombreuses pénuries de matériel alors qu’ils sont confrontés à la Covid-19, notamment le manque de smartphones de qualité qui leur permettraient de rester en contact avec leurs proches dans cette période difficile.

OPPO a ainsi fait don de 50 smartphones au SAMU 01, soit l’équivalent de 27 450 dinars tunisiens.

La technologie permet de garder le moral en ces temps difficiles. OPPO s’engage à renforcer les liens communautaires pour lutter contre cette pandémie et encourage tout le monde à travailler ensemble pour protéger sa famille, ses amis et ses voisins.

