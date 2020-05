Le pèlerinage à la synagogue de la Ghriba, qui devait se dérouler ces jours-ci, a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19, regrette le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, dans une lettre ouverte, publiée mardi soir (12 mai 2020), sur la page du ministère.

Il a rappelé que cet événement, à la fois religieux, culturel et touristique, devait accueillir plus de 7 mille visiteurs parmi des pèlerins et des touristes issus de différentes nationalités et confessions.

La commission d’organisation du pèlerinage à la synagogue de la Ghriba avait décidé, le 21 avril dernier, d’annuler cette année cet événement qui devait se dérouler du 7 au 13 mai, suite à la crise sanitaire du coronavirus.

Le ministre lance un appel: “nous devons tous œuvrer pour créer les conditions propices, afin que Djerba retrouve son rayonnement”, rappelant qu’avec un littoral s’étendant sur plus de 100 km, l’île a été classée “3e meilleure destination touristique” et dispose aujourd’hui de plus de 15 centres de thalassothérapie.

“Candidate à l’inscription au patrimoine de l’UNESCO, l’île aspire retrouver tout son rayonnement, en tant que destination touristique de choix, une fois cette crise terminée”, souligne Toumi.