Après Moody’s, Fitch ratings vient d’annoncer la baisse de la notation de défaut de l’émetteur à long terme de la Tunisie (IDR) à “B+” à “B” avec perspectives stables.

Cette dégradation reflète, selon Fitch Ratings, l’aggravation des déséquilibres macroéconomiques persistants de la Tunisie et la détérioration des trajectoires de la dette extérieure et publique en raison des perturbations économiques dues au choc crée par la pandémie du coronavirus.

L’économie tunisienne connaîtra sa plus forte contraction jamais enregistrée en 2020 tandis que le déficit du compte courant (CAD) ne se résorbera pas dans un arrêt temporaire de l’assainissement budgétaire, provoquant une nouvelle augmentation significative de la dette extérieure nette (NXD) et de la dette des administrations publiques (GG) déjà élevés.

Les perspectives stables tiennent compte du soutien soutenu des créanciers face à la vulnérabilité extérieure due à d’importants besoins de financement et aux risques de tensions sociales liées aux réformes budgétaires.

Le coup porté au commerce mondial, à l’industrie et au tourisme par le choc lié à la pandémie affectera gravement la petite économie ouverte de la Tunisie. Le tourisme est un moteur de croissance majeur et a généré 4% du PIB en revenus bruts en devises (FC) au cours des trois dernières années. Le choc entraînera l’arrêt de la plupart des activités du secteur, mettant en péril environ 10% des emplois existants, selon les estimations officielles.

La contraction de l’économie mondiale en 2020, et notamment une baisse de 7% du PIB de la zone euro selon nos prévisions, pèsera sur les transferts de fonds qui représentaient 4,8% du PIB sur les trois dernières années et sur les exportations manufacturières, principalement de l’automobile et du secteur textile.

Le déficit du compte courant (CAD) tunisien continuera de dépasser les médianes actuelles de la catégorie «B» au cours des deux prochaines années, malgré l’effondrement des prix du pétrole de référence, que nous prévoyons en moyenne à 35 USD/baril en 2020, contre 64 USD/baril en 2019.

Le CAD devrait se stabiliser à 9% du PIB en 2020, bien au-dessus de la médiane “B”‘ de 5,2%, car une baisse des recettes extérieures est compensée par une baisse des importations d’énergie, ainsi qu’une contraction de l’investissement intérieur et une compression de la demande.

Le CAD ne diminuera que modérément à 7,8% du PIB en 2021 (médiane «B» prévue: 4,5%) à mesure que les exportations se redressent. Depuis 2011, les déficits du compte courant ont été principalement financés par des emprunts, poussant la dette extérieure nette (NXD) tunisien à 77% du PIB en 2019, l’un des niveaux les plus élevés des pays émergents notés par Fitch. Le NXD augmentera encore à 90% du PIB en 2021, bien au-dessus de la médiane «B» prévue à 32%, selon projections de Fitch.

Les risques de liquidité externes sont atténués par le fort soutien des créanciers multilatéraux et bilatéraux, qui permettra à la Tunisie de répondre à ses besoins de financement au cours des deux prochaines années, souligne Fitch. Rappelant les prêts obtenus représentant 6,4% du PIB couvrant environ 40% du FEM et 56% des besoins de financement budgétaire brut en 2020. Cela comprend un prêt d’urgence de 745 millions USD au titre de l’instrument de financement rapide du FMI en avril. Des prêts supplémentaires d’environ 3% du PIB pourraient être convenus dans les prochains mois, et la Tunisie pourrait émettre de nouvelles obligations avec la garantie d’un partenaire extérieur mieux noté. Nous nous attendons également à ce que le gouvernement obtienne un nouveau programme du FMI dans les prochains mois, ajoute Fitch.

Cependant, la performance mitigée de la Tunisie dans le cadre des deux accords précédents avec le FMI augmente le risque d’affaiblir le soutien public aux créanciers.

Fitch rappellera également que le bilan mitigée obtenu dans le cadre de son accord avec le FMI (2016-2020) n’a permis d’obtenir que 1,6 milliard de dollars sur une allocation totale prévue de 2,9 milliards de dollars, illustrant la difficulté à atteindre les objectifs convenus, malgré les dérogations récurrentes aux critères de performance, principalement en raison de l’opposition sociale et politique. Des retards dans les décaissements officiels de prêts, des dérapages budgétaires ou des chocs exogènes pourraient peser lourdement sur la liquidité extérieure, note Fitch.